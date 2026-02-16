Los 49ers protagonizarán el regreso de la NFL a México

Alejandro Urtusuástegui

La NFL anunció su regreso a México para la temporada 2026, con los San Francisco 49ers como protagonistas del partido que se llevará a cabo en el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Este encuentro formará parte de la ‘International Series’, programa mediante el cual la liga organiza duelos de temporada regular fuera de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer su presencia a nivel mundial y agrandar la afición.

México había sido sede de un juego de temporada regular desde 2022, pero por las remodelaciones para la Copa del Mundo de 2026, se suspendió temporalmente la participación del país en la serie internacional; sin embargo, la espera terminó y este año los 49ers ‘vuelven a casa’.

Previamente, la NFL había expresado que México es un mercado prioritario y que volvería una vez que el estadio estuviera listo. El anuncio contempla partidos en la Ciudad de México durante al menos tres temporadas más (2026-2028) consolidando a la capital del país como una de las principales sedes internacionales de la liga.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó que la base de seguidores de la liga en México es de las más grandes fuera de los Estados Unidos; mientras que los 49ers son el equipo que cuenta con el mayor número de aficionados en el país azteca.

Anteriormente, México fue anfitrión de cinco juegos de temporada regular (2005, 2016, 2017, 2019 y 2022), reafirmando su lugar dentro de la estrategia de expansión mundial de la liga.

La visita de los 49ers no solo representa un partido, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos entre la liga y la afición mexicana, que ha demostrado su pasión en cada edición en la que el país ha sido sede oficial.