Oficial: La NFL vuelve a México en diciembre de 2026

Hiram Marín

Después de 4 años, llegó el anhelado anuncio para los aficionados al futbol americano en México, pues el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó el regreso de un partido de temporada regular al país.

Este será el retorno de la liga tras la ausencia provocada por las remodelaciones del inmueble sede. El anuncio se dio en el marco de las actividades previas al Super Bowl LX.

El comisionado Roger Goodell confirmó que la próxima temporada habrá NFL Mexico City Game. 🇲🇽🏈

Muy pronto, más detalles. 👀



Commissioner Roger Goodell confirmed that there will be an NFL Mexico City Game next season. 🇲🇽🏈

More details coming soon. 👀

El partido se jugará en el Estadio Banorte, nombre actual del histórico Estadio Azteca, que ha sido la casa de la NFL en sus visitas a la Ciudad de México.

El recinto ya albergó juegos de temporada regular en 2005, 2016, 2017, 2018 y 2022. Su regreso se da tras quedar fuera del calendario por las obras rumbo al Mundial de 2026.

Aunque todavía no se anuncian los equipos participantes, Dallas Cowboys y San Francisco 49ers aparecen entre los probables por su intención reiterada de jugar en México. También suelen considerarse franquicias con gran base de aficionados en el país.

El juego regresa, pero la verdad es que nunca nos fuimos... #NFLMexicoCityGame



The game is back, but the truth is, we never left... #NFLMexicoCityGame

La liga acostumbra elegir equipos con alto arrastre internacional para estos compromisos. Los nombres oficiales se darán a conocer más adelante.

Muchas de las adecuaciones realizadas al estadio fueron pensadas también en los estándares de la NFL, además de la Copa del Mundo.