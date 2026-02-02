París recibirá un partido de la NFL por primera vez en su historia

EFE

La National Football League (NFL) anunció este lunes que los New Orleans Saints será uno de los equipos que participará en el primer partido que esta liga realizará París (Francia) en la temporada 2026.



"Traer un partido de la temporada regular a París en 2026 marca un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la liga", afirmó Roger Goodell, el comisionado de la NFL.

El juego se llevará a cabo en el Stade de France, el recinto más importante del país y los New Orleans Saints fueron una de las franquicias contendientes; su rival será dado a conocer próximamente.



"Jugar nuestro primer partido de la temporada regular en el impresionante Stade de France, junto con los New Orleans Saints, subraya nuestras continuas ambiciones de crecimiento global y esperamos llevar la NFL a nuestra apasionada afición en Francia", agregó el comisionado.



Gayle Benson, propietaria de los Saints, compartió el entusiasmo de Goodell porque su equipo será parte de la primera incursión de la liga en París.



"Estamos entusiasmados de haber sido seleccionados para jugar el primer partido de la temporada regular en Francia. Es un momento especial no sólo por la fuerte conexión cultural entre Luisiana y Francia, sino también porque competiremos ante una creciente afición de los Saints en París", afirmó Benson.

Más temprano, la liga confirmó que en este 2026, por segundo año consecutivo, realizará un juego en Madrid, en el Estadio Bernabéu.



Estos partidos forman parte de la internacionalización que la NFL empezó en años recientes y del incremento de partidos de temporada regular que la liga planea crecer año con año.



Para la campaña 2026 la NFL ha confirmado partidos en Melbourne, Australia, en el Melbourne Cricket Ground, con Los Angeles Rams como uno de los equipos participantes.



También están confirmados juego en Río de Janeiro, Brasil en el Estadio Maracaná; en Múnich, Alemania, en el FC Bayern Munich Arena; tres partidos en Londres.