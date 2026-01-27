Bill Belichick tendrá que esperar para entra al Salón de la Fama de la NFL

Redacción FOX Deportes

Bill Belichick, máximo ganador de Super Bowls como entrenador de la NFL, no ingresará, de manera sorpresiva, al Salón de la Fama en su primer año como elegible al no alcanzar los votos necesarios. AFC & NFC Championships photo highlights 📸 pic.twitter.com/SZWb2OMCK5 — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 26, 2026

Belichick aparecía como el gran favorito para ser parte del recinto de los inmortales de este deporte gracias a los ocho Super Bowls que ganó a lo largo de su carrera; dos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, en nueve apariciones.

El galardonado entrenador se quedó fuera porque no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro según reportes de The Athletic.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional no hizo comentarios de la decisión, sólo reiteró que los nuevos integrantes de su clase 2026 serán dados a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia 'NFL Honors' que se realizará en San Francisco, California, tres días antes del Super Bowl LX.