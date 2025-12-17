Patrick Mahomes fue operado y regresaría en la Semana 1 de 2026

Redacción FOX Deportes

El quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, ha comenzado su rehabilitación tras la cirugía para reparar dos ligamentos rotos en la rodilla izquierda, y el equipo es optimista en que el dos veces MVP podría estar de vuelta a inicios de la próxima temporada —quizá incluso para cuando Kansas City dispute la Semana 1.

Rick Burkholder, vicepresidente de medicina deportiva y rendimiento del equipo, dijo el miércoles que el procedimiento realizado el lunes por la noche en Dallas por el Dr. Dan Cooper salió bien. La operación se llevó a cabo aproximadamente 24 horas después de que Mahomes se rompiera el ACL y el LCL en la derrota ante los Chargers.

Patrick Mahomes se lesionó y perderá el resto de la temporada La derrota de los Chiefs ante los Chargers tuvo varios daños colaterales

El tiempo de recuperación para una lesión de este tipo es de alrededor de nueve meses, aunque puede variar varios meses dependiendo de distintos factores. Se espera que la próxima temporada arranque el 10 de septiembre de 2026, y los Chiefs podrían disputar su primer partido algunos días después.

“Cada jugador es diferente. Cada deporte es diferente. Cada posición es diferente”, dijo Burkholder. “

Mahomes está tan en sintonía con lo que hace, que suele hacerlo un poco más rápido. El estimado general es de nueve meses, pero podría ser uno o dos meses más, o uno o dos menos”.

La derrota ante los Chargers eliminó a los Chiefs de la contienda por playoffs, poniendo fin a una racha de una década. Además, habían ganado los últimos nueve títulos del Oeste de la AFC, llegaron a los siete juegos de campeonato de conferencia previos y disputaron los últimos tres Super Bowls.

Se acabó: los Chiefs cayeron ante los Chargers y quedan fuera de playoffs Kansas City y Patrick Mahomes están eliminados por primera vez en 11 años

Ahora, el suplente Gardner Minshew será el quarterback del equipo durante los últimos tres partidos, comenzando el domingo en Tennessee.

“Es una vuelta rápida después de un partido muy emocional, y obviamente por la situación con Pat y con el panorama de playoffs del equipo”, dijo. “Pero así es esto. Estamos donde estamos. Tenemos que darle la vuelta y ganar este fin de semana”.

Los Chiefs podrían no contar con varios nombres importantes, más allá de su quarterback estelar.

Rashee Rice y el también receptor Tyquan Thornton están en protocolo de conmoción tras recibir golpes muy fuertes en el partido ante Los Ángeles, mientras que el tackle izquierdo Jaylon Moore sigue fuera por una lesión de rodilla y el tackle derecho Jawaan Taylor está fuera por un problema en el codo.