Australia será sede de la batalla californiana: Rams vs. 49ers

Hiram Marín

La NFL anunció de manera oficial que Los Angeles Rams y San Francisco 49ers disputarán un partido de temporada regular en Melbourne, Australia, como parte del calendario internacional de 2026.

El encuentro se jugará en el Melbourne Cricket Ground, uno de los estadios más emblemáticos del país, con los Rams como equipo designado local.

La fecha y el horario aún no han sido confirmados por la liga y se darán a conocer cuando se publique el calendario completo.

NFC West battle down under. 😤 pic.twitter.com/K20k2NbIsP — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 5, 2026

Este duelo marcará un hecho histórico, ya que será el primer partido de temporada regular de la NFL que se juega en Australia.

Hasta ahora, la liga solo había celebrado partidos oficiales fuera de Estados Unidos en Europa, México y recientemente Sudamérica, por lo que Melbourne se suma como un nuevo mercado estratégico para la expansión global.

La elección de Rams y 49ers refuerza la apuesta por franquicias con fuerte arrastre internacional.

THE FIRST-EVER REGULAR SEASON GAME IN AUSTRALIA IS SET! 🇦🇺@49ers vs @RamsNFL at the Melbourne Cricket Ground. pic.twitter.com/Ae2w9ukd6J — NFL Australia & NZ (@NFLAUNZ) February 5, 2026

La temporada 2026 contará con un número récord de juegos internacionales, incluyendo sedes ya anunciadas en Londres, Madrid, París, Munich, Río de Janeiro y Ciudad de México.

Todos estos partidos forman parte del plan de la NFL de llevar juegos oficiales a distintos continentes dentro de una misma campaña. Las fechas y cruces específicos de cada sede se confirmarán más adelante.

Una de las repercusiones directas del anuncio es que San Francisco no formará parte del partido programado en México en 2026, pese a que había sido mencionado en especulaciones previas. Esto abre la puerta para que otras franquicias sean designadas para jugar en Ciudad de México.