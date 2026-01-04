Cam Little ya tiene los dos goles de campo más largos de la historia

Hiram Marín

Cam Little, pateador de los Jacksonville Jaguars, escribió una página inédita en la historia de la NFL al lograr el segundo gol de campo más largo en la historia de la liga el 4 de enero de 2026 contra los Tennessee Titans. La patada fue de 67 yardas, extendiendo la ventaja de su equipo y ubicándose oficialmente como el segundo intento más largo convertido en la historia de la NFL.

Este logro se suma a otro récord que Little ya ostentaba desde noviembre de 2025, cuando conectó un gol de campo de 68 yardas frente a los Las Vegas Raiders, superando el anterior mejor intento oficial de 66 yardas establecido en 2021. Gracias a ese 68-yarder, Little posee actualmente los dos goles de campo más largos registrados en la NFL.

Cam Little bends in a 67-yard FG, the 2nd-longest in NFL history!



TENvsJAX on FOX/FOX Onehttps://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/QCB5u4u70O — NFL (@NFL) January 4, 2026

Antes de su carrera profesional, Cam Little jugó futbol americano universitario con los Arkansas Razorbacks, donde destacó por su precisión al patear y culminó su etapa universitaria con altos porcentajes de acierto. Fue seleccionado en la sexta ronda del draft de 2024 por los Jaguars y se ha convertido en una de las piezas más sorprendentes del equipo en su segunda temporada.

Cabe mencionar que Little también conectó un gol de campo de 70 yardas en un juego de pretemporada de 2025, aunque ese intento no se contabiliza en los récords oficiales de la NFL. Aun así, esa patada mostró el enorme alcance de su pierna y anticipó la temporada histórica que vendría