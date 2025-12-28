Los Jaguars son de verdad y se acercan al título divisional

Redacción FOX Deportes

Este domingo se dio un rugido en Lucas Oil Stadium que sacudió la AFC Sur. En un ambiente tenso y lleno de urgencias, Jacksonville encontró respuestas donde Indianapolis solo halló preguntas y ganó 23-17.

Trevor Lawrence corrió para dos touchdowns y mantuvo la ofensiva con vida. El reloj fue aliado felino y verdugo local en una tarde que olió a despedida para los Colts.

La victoria llevó a los Jaguars a 12-4, su séptimo triunfo consecutivo, la mejor racha del equipo desde 1999.

Dominaron el partido con 370 yardas contra 204 y un gol de campo de 42 yardas de Cam Little que marcó el quiebre. Con esto, Jacksonville queda a una victoria de asegurar el título de la AFC South. En la semana 18, un triunfo ante Tennessee les daría la corona divisional.

Para Indianapolis, la derrota fue el cierre amargo de una caída libre imposible de frenar. Con marca de 8-8, acumulan seis derrotas consecutivas y se quedaron oficialmente sin posibilidades de postemporada.

Por más esfuerzos de Jonathan Taylor y el resto del ataque, no hubo manera de romper la muralla defensiva rival. El rugido del Lucas Oil Stadium se apagó antes del silbatazo final.

Las implicaciones son directas y contundentes: Jaguars con aspiraciones de sembrado alto en la AFC, dependiendo de combinaciones en la última semana.

Colts fuera de playoffs y con un futuro inmediato lleno de decisiones urgentes. Jacksonville llegará a la semana 18 con la mesa servida; Indianapolis, con la temporada hecha trizas. Así se escribe diciembre cuando la NFL aprieta y no perdona.