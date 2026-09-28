Los Bears dieron la campanada, ¿serán de verdad?

Hiram Marín

Ganarle a un equipo considerado dentro de los llamados pesos completos, con quarterback suplente, varios titulares lesionados y muchas dudas alrededor, no es fácil y los Chicago Bears lo hicieron al derrotar 27-7 a los Philadelphia Eagles.

El veterano Case Keenum tenía la gran encomienda de suplir al lesionado Caleb Williams y cumplió incluso con más de lo necesario. Keenum lanzó 257 yardas, conecto dos pases para touchdown y anotó un TD por tierra para coronar su gran actuación.

Llevó a la ofensiva a actuar de manera contundente, se combinó de maravilla con su corredor D’Andre Swift y con sus receptores, sobre todo con Kalif Raymond, Luther Burden III y Rome Odunze, quienes combinados superaron las 200 yardas ante una endeble defensa de los Eagles.

Del otro lado, el ataque terrestre de Philadelphia fue mermado. Pese a contar con jugadores de la talla de Jalen Hurts y Saquon Barkley. Nunca pudieron conectarse como en otras ocasiones y tuvieron que conformarse con un touchdown.

Y si bien ambos se colocan 2-1 en sus récords después de este partido, lo cierto es que los Eagles siguen sin funcionar en varios departamentos. Uno de los más relevantes es que son el único equipo que no ha podido anotar en el primer cuarto en tres partidos transcurridos.

Chicago le dio una muestra a Philadelphia de lo que puede obtener durante el resto de la temporada, pero sin duda alguna se espera que no se solo el ímpetu de inicio de temporada.