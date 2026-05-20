Matthew Stafford va por un nuevo reto con los Rams

Hiram Marín

La historia volvió a repetirse en California. Los Angeles Rams y Matthew Stafford encontraron nuevamente un punto de acuerdo para mantener unido un proyecto que sigue dando resultados.

Diversas fuentes revelaron este jueves que el quarterback firmó una extensión de contrato por un año y 55 millones de dólares, cantidad que podría elevarse hasta los 60 millones gracias a distintos incentivos incluidos en el convenio.

Rams, QB Matthew Stafford agree to one-year, $55M extension worth up to $60M. (via @AdamSchefter) pic.twitter.com/ubEqias1rp — NFL (@NFL) May 21, 2026

A sus 38 años, el vigente Jugador Más Valioso de la NFL aseguró así su permanencia con los Rams por las próximas dos temporadas. El escenario luce mucho más tranquilo que el vivido en 2025, cuando la organización permitió que Stafford hablara con otros equipos para conocer su valor en el mercado y escuchar posibles ofertas de intercambio antes de acordar una reestructuración contractual.

Esta vez, el veterano quarterback nunca ocultó su intención de continuar en Los Angeles. Durante su discurso como MVP dejó claro que regresaría para la temporada 2026 y desde el inicio de los entrenamientos del equipo las negociaciones avanzaron de forma positiva.

This is your official 'Matthew Stafford has been extended' post. 🫡 pic.twitter.com/ZkH9OV7cd7 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) May 21, 2026

El acuerdo tardó algunas semanas más en concretarse, pero ambas partes mantenuvieron siempre la confianza de llegar a buen puerto.

La extensión también representa el reconocimiento al mejor momento de la carrera de Stafford. Después de pasar 12 temporadas intentando convertir a los Detroit Lions en contendientes, el pasador encontró la gloria apenas llegó a Los Angeles con el título del Super Bowl LVI.

Ahora, tras una campaña en la que lanzó para 4,707 yardas y 46 touchdowns para conquistar su primer MVP, los Rams decidieron apostar otra vez por el brazo que mantiene viva la ilusión de pelear por otro campeonato.