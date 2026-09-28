Fieles a su estilo: los Broncos remontaron y ganaron

Hiram Marín

En un desenlace agónico, los Denver Broncos vencieron 30-26 a Los Angeles Rams tras una dramática remontada sentenciada en la última jugada.

Los Rams dominaron la primera mitad e incluso se fueron al descanso con una clara ventaja de 16-0. La ofensiva de Matthew Stafford avanzó con fluidez para encontrar a Tyler Higbee en las diagonales.

Respaldados por los goles de campo de Harrison Mevis, la visita parecía tener el control absoluto del encuentro.

FINAL: The @Broncos erase a 16-point deficit with 30 2nd half points to win at home! pic.twitter.com/Zf4f2fw4nM — NFL (@NFL) September 28, 2026

El despertar local llegó en el tercer cuarto de la mano de Bo Nix. El quarterback de Denver afinó la puntería y conectó pases de anotación con Pat Bryant y Nate Adkins para acortar distancias.

La defensiva de los Broncos completó la voltereta momentánea cuando Talanoa Hufanga devolvió una intercepción directamente hasta la zona prometida. Las exitosas conversiones de dos puntos le devolvieron la vida por completo al equipo de casa.

The @Broncos come back from 16 to beat the Rams at home pic.twitter.com/K8WgTz4D3B — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 28, 2026

El drama se elevó al máximo en el último periodo con un constante intercambio de liderato. Stafford respondió con un pase profundo de 48 yardas hacia Konata Mumpfield para devolverle la delantera a Los Ángeles.

Pero en el último minuto del juego, Nix se vistió de héroe volando sobre la línea de gol para decretar la anotación del triunfo. Una milagrosa conversión terminó por amarrar definitivamente el resultado en el marcador.

Tras este desenlace en la Semana 3, los Broncos mejoran su marca a 2-1 en la temporada. Por su parte, los Rams sufren un doloroso descalabro y caen a un récord de 1-2.