Hiram Marín
Fieles a su estilo: los Broncos remontaron y ganaron
Después de una desastrosa primera mitad, Denver se levantó y venció a Los Angeles Rams
En un desenlace agónico, los Denver Broncos vencieron 30-26 a Los Angeles Rams tras una dramática remontada sentenciada en la última jugada.
Los Rams dominaron la primera mitad e incluso se fueron al descanso con una clara ventaja de 16-0. La ofensiva de Matthew Stafford avanzó con fluidez para encontrar a Tyler Higbee en las diagonales.
Respaldados por los goles de campo de Harrison Mevis, la visita parecía tener el control absoluto del encuentro.
El despertar local llegó en el tercer cuarto de la mano de Bo Nix. El quarterback de Denver afinó la puntería y conectó pases de anotación con Pat Bryant y Nate Adkins para acortar distancias.
La defensiva de los Broncos completó la voltereta momentánea cuando Talanoa Hufanga devolvió una intercepción directamente hasta la zona prometida. Las exitosas conversiones de dos puntos le devolvieron la vida por completo al equipo de casa.
El drama se elevó al máximo en el último periodo con un constante intercambio de liderato. Stafford respondió con un pase profundo de 48 yardas hacia Konata Mumpfield para devolverle la delantera a Los Ángeles.
Pero en el último minuto del juego, Nix se vistió de héroe volando sobre la línea de gol para decretar la anotación del triunfo. Una milagrosa conversión terminó por amarrar definitivamente el resultado en el marcador.
Tras este desenlace en la Semana 3, los Broncos mejoran su marca a 2-1 en la temporada. Por su parte, los Rams sufren un doloroso descalabro y caen a un récord de 1-2.
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