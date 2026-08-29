Dos años después, Aaron Donald regresa a la NFL

Hiram Marín

Cuando Aaron Donald anunció su adiós en marzo de 2024 tras diez campañas de dominio absoluto, parecía que el libro de uno de los defensivos más temibles en la historia del futbol americano estaba cerrado definitivamente.

Sin embargo, el llamado del emparrillado pudo más. El liniero defensivo ha decidido interrumpir su retiro para enfundarse de nuevo en el uniforme de Los Angeles Rams.

El retorno comenzó a gestarse lejos de los reflectores. Donald se presentó en las instalaciones del equipo durante el campo de entrenamiento para realizar pruebas físicas y volver a sentir el ritmo de las prácticas.

Tras constatar que su impacto físico permanecía intacto y sostener charlas clave con el entrenador en jefe Sean McVay y el gerente general Les Snead, ambas partes sellaron el acuerdo: un contrato por un año y 20 millones de dólares para disputar la temporada 2026.

Tres veces galardonado como Jugador Defensivo del Año y respaldado por una trayectoria de 111 capturas de quarterback, el legendario número 99 no vuelve solo para aportar jerarquía en el vestidor, sino para transformar de inmediato la línea defensiva angelina y liderar la cacería en el frente.

Los Rams recuperan a su baluarte más grande para escribir un capítulo inesperado en su historia y ahora lo hará acompañado de una de las grandes figuras defensivas de la actualidad: Myles Garrett.