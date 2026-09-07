Semana 1 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La temporada regular de la NFL 2026 arranca el miércoles 9 de septiembre con los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX, ante los New England Patriots. La Semana 1 tendrá 16 partidos, incluido el primer juego de temporada regular de la liga en Australia.

¿Cuándo es la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL se disputará del miércoles 9 al lunes 14 de septiembre.

La jornada comenzará el miércoles con New England Patriots vs. Seattle Seahawks.

El jueves continuará la actividad con Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers.

El domingo se jugarán 13 encuentros, entre los que destacan Detroit Lions vs. New Orleans Saints, Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers y New York Giants vs. Dallas Cowboys.

El Monday Night Football lo disputarán Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs.

¿Cuándo es Commanders vs. Eagles?

Los Washington Commanders visitarán a los Philadelphia Eagles el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pennsylvania.

El partido comenzará a las 4:25 p.m. ET / 1:25 p.m. PT.

¿Dónde ver Commanders vs. Eagles?

El partido entre Washington Commanders y Philadelphia Eagles podrá verse en vivo por FOX y FOX One. También estará disponible en FOXSports.com y FOX Sports App con un proveedor de TV elegible.

¿Qué jugadores seguir en Commanders vs. Eagles?

Commanders y Eagles llegan a la Semana 1 con varias figuras para seguir, entre incorporaciones de Washington y estrellas consolidadas de Philadelphia.

Nick Cross será uno de los nuevos rostros a seguir en Washington. El safety llegó procedente de Indianapolis Colts después de registrar 118 tackleadas, 2.5 capturas, cinco pases defendidos y una intercepción en 2025.

Amik Robertson también reforzará la secundaria de los Commanders. El cornerback encabezó a Detroit Lions con 12 pases defendidos la temporada pasada y sumó dos balones sueltos forzados.

Sonny Styles tendrá los reflectores en su debut en temporada regular. Washington eligió al linebacker de Ohio State con el pick número 7 del Draft 2026.

Philadelphia tendrá nuevamente en Jalen Carter una de sus principales amenazas defensivas. El tackle defensivo consiguió tres capturas y siete pases defendidos en 12 partidos durante 2025.

Saquon Barkley seguirá siendo una de las armas principales del ataque. El corredor superó las 1,000 yardas terrestres por segunda temporada consecutiva con los Eagles al registrar 1,140 yardas y siete touchdowns en 2025.

Jalen Hurts completará el trío a seguir. El quarterback lanzó para 3,224 yardas y 25 touchdowns, con solo seis intercepciones, y añadió ocho anotaciones por tierra la temporada pasada.