Indignante: Jalen Carter escupió a Dak Prescott y fue expulsado

Hiram Marín

El futbol americano es un deporte rudo, cierto, pero también es un deporte en el que el honor tiene un lugar preponderante, por lo que las actitudes antideportivas son muy castigadas y lo que sucedió este jueves al arrancar la temporada 2025 de la NFL por parte del defensivo de los Philadelphia Eagles, Jalen Carter, fue lamentable. Jalen Carter is a massively unlikable piece of shit, so glad I don’t have to watch him play tonight pic.twitter.com/RLkTYUQIVA — Anthony Rivardo (@Anthony_Rivardo) September 5, 2025

En la primera jugada del partido, apenas a los 6 segundos de iniciado el encuentro, Carter escupió sobre el quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, por lo que el oficial que estaba cerca, de inmediato lanzó el pañuelo y después de platicar con su equipo determinó que Carter tenía que ser expulsado.

Esto les costó a los Eagles, además de la expulsión de Carter, 15 yardas de castigo, el primero y diez automático y precisamente fue la jugada que precedió al primer touchdown de la temporada, anotado por Javonte Williams de los Cowboys.

Los Eagles desplegaron el pendón que Patrick Mahomes jamás olvidará

Habrá que esperar cuál es la sanción que recibirá Carter, quien salió del campo visiblemente arrepentido después de haber perdido la cabeza y sin disputar aún una sola jugada.