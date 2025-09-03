Redacción FOX Deportes
Amari Cooper sorprende con el anuncio de su retiro
El receptor anunció que se va de la NFL, una semana después de firmar con los Raiders
El receptor abierto de los Las Vegas Raiders, Amari Cooper, informó al equipo que ya no tiene el deseo de seguir jugando futbol americano y que planea retirarse, reportaron este jueves Ian Rapoport, Tom Pelissero y Mike Garafolo de NFL Network.
Cooper estaba a punto de cerrar el círculo de su carrera en 2025 tras firmar hace poco más de una semana con los Raiders, el equipo que lo seleccionó en la cuarta posición global del Draft 2015. Su regreso representaba un emotivo reencuentro y, al mismo tiempo, una valiosa incorporación para el cuerpo de receptores de Las Vegas.
Sin embargo, Pelissero informó que Cooper tuvo dificultades en los últimos días para ponerse en ritmo de competencia mientras los Raiders se preparaban para su debut de temporada regular frente a los Patriots este domingo.
Así, el veterano de 31 años decidió que lo mejor para él era alejarse del emparrillado después de diez campañas.
La carrera de Cooper comenzó en Oakland, donde atrapó 225 pases para 3,183 yardas y 19 touchdowns en 52 juegos, antes de que los Raiders lo enviaran a Dallas como parte de una reconstrucción a media temporada en 2018, año en que también negociaron a Khalil Mack a los Chicago Bears.
En su etapa con los Cowboys no perdió el paso: atrapó 292 pases para 3,893 yardas y 27 touchdowns en 56 encuentros, hasta que fue cambiado a los Cleveland Browns en 2022 en una operación motivada por cuestiones salariales.
