Regreso a Las Vegas: Amari Cooper vuelve a los Raiders

Redacción FOX Deportes

Una década después de ser seleccionado por los Raiders, Amari Cooper regresa con los de negro y plata. Cooper, seleccionado en la primera ronda del draft de 2015 por la franquicia, firmará un contrato de un año con los Raiders, según informó Ian Rapoport, de NFL Network Insider.

La noticia del fichaje de Cooper llega apenas horas después de que Rapoport y Tom Pelissero, de NFL Network Insider, informaran que el receptor Jakobi Meyers solicitó un traspaso desde Las Vegas después de que ambas partes no lograran negociar un nuevo contrato.

WR Amari Cooper returning to Raiders on 1-year deal. (via @rapsheet) pic.twitter.com/fJf8z3vuCS — NFL (@NFL) August 25, 2025

Con los campamentos de entrenamiento en pleno apogeo, Cooper ha encabezado la lista de los 101 mejores agentes libres de Gregg Rosenthal, mientras innumerables oleadas de agentes libres se quedaban en el camino. El cinco veces Pro Bowler finalmente ha encontrado su lugar y vestirá una camiseta diferente por tercera vez en los últimos dos años, tras compartir la temporada de 2024 con los Cleveland Browns y los Buffalo Bills.

Tras cumplir 31 años en junio, Cooper regresa a un equipo de los Raiders muy diferente, en un rol radicalmente distinto.

Seleccionado en la cuarta selección general de 2015 por los Oakland Raiders, dirigidos por Jack Del Rio y con Reggie McKenzie como gerente general, Cooper se une a los Las Vegas Raiders, con Pete Carroll como su nuevo entrenador en jefe y el gerente general John Spytek habiendo cerrado su nuevo contrato.

En aquel entonces, Cooper era una joven estrella lista para brillar. Ahora, será el miembro más experimentado y exitoso del cuerpo de receptores de los Raiders.