Nick Sirianni no mandará a Jalen Hurts a la banca

A medida que la temporada de la NFL se acerca a Navidad, el actual MVP del Super Bowl no se parece en nada a aquel jugador que maravilló al mundo.

De hecho, Jalen Hurts está tan fuera de ritmo que su entrenador se vio obligado a confirmar que seguirá siendo el quarterback titular de Philadelphia rumbo a la Semana 15.

Nick Sirianni shoots down "ridiculous" idea to make change at Eagles QB: "I know every time I go out on that field with Jalen Hurts as our quarterback, we have a chance to win the game"https://t.co/d4oG7M3Bo2 pic.twitter.com/PFjslDpWTg — Around The NFL (@AroundTheNFL) December 11, 2025

“No, me parece ridículo”, dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, durante su aparición semanal en la estación 94 WIP de Philadelphia el miércoles, rechazando la idea de un cambio de quarterback: "Sé que cada vez que salgo al campo con Jalen Hurts como nuestro quarterback, tenemos la oportunidad de ganar. Eso está comprobado. Hemos ganado muchos partidos.

"“Este es el juego de equipo por excelencia. Ganamos juntos como equipo y perdemos juntos como equipo. Nunca es solo una cosa".

La ofensiva de Philadelphia está atorada. Su ataque terrestre es inconsistente por los cambios derivados de lesiones en la línea ofensiva, y aunque tienen talento de sobra entre los receptores, el juego aéreo no es mucho mejor.

Hurts se ha mostrado reacio a arriesgar en los últimos encuentros, tardando mucho más de los 2.5 segundos habituales que tienen la mayoría de los pasadores.

Durante gran parte de su carrera, ese tiempo extendido para lanzar había sido parte de su estilo. Pero últimamente se ha convertido en una desventaja: Hurts pasa demasiado tiempo buscando el pase perfecto en lugar de confiar en sus instintos.