Drake Maye quiere regresar al Super Bowl

Redacción FOX Deportes

Drake Maye y los New England Patriots pasaron de una temporada de tan solo cuatro victorias a disputar el Super Bowl en un giro total en solo un año. Tras una temporada con nivel de MVP, el quarterback ahora apunta a regresar al gran escenario.

De los últimos 10 equipos que perdieron el Super Bowl, la mitad se quedó fuera de los playoffs la temporada siguiente, incluidos los dos más recientes (San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs). Solo tres equipos en la historia han perdido un Super Bowl y volvieron para ganar el Trofeo Lombardi al año siguiente: los Dallas Cowboys de 1970, los Miami Dolphins de 1971 y los New England Patriots de 2017.

Drake Maye and the New England Patriots are in Denver to face the Broncos in the AFC Championship Game.



Follow along for live updates ⤵️https://t.co/nbn8QXX8px — The Athletic (@TheAthletic) January 25, 2026

Durante una entrevista en el Masters de golf, a dónde acudió el fin de semana junto a su esposa, Ann Michael, Maye dijo que entiende lo difícil que es llegar a la cima.

“Creo que eso es lo más importante: te mantiene con los pies en la tierra. Hay que volver a trabajar. Cuando estás tan cerca y lo tienes al alcance, quieres esa sensación”, dijo Maye. “Todos dicen: ‘Vas a volver’. No es tan fácil. Así que tenemos que regresar al trabajo, y tengo muchas ganas de intentar demostrarme a mí mismo que podemos volver y tener otro año con una oportunidad de lograrlo”.

New England Patriots hará un nuevo homenaje a Tom Brady El club anunció los detalles del adiós a su gran estrella

Maye estuvo intratable la temporada pasada, liderando la NFL con un 72% de pases completos y un promedio de 8.9 yardas por intento. Terminó con 4,394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones. Cargó con una ofensiva de los Pats sin grandes reflectores hasta el Super Bowl.

Después de esa campaña revelación, Maye quiere redoblar esfuerzos.

“Todos tienen el mismo objetivo en esta época del año: volver a ese partido”, afirmó. “Saber que estuvimos ahí y tuvimos una oportunidad lo hace todavía más gratificante para mí, poder alcanzar ese nivel otra vez”.