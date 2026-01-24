Los Patriots vuelven al Super Bowl después de 7 años

Hiram Marín

Los New England Patriots conocen el camino y lo demostraron este domingo. El coach Mike Vrabel sabe perfectamente de qué se trata y definitivamente convenció a su equipo de que podía lograrlo y lo hizo: derrotaron a los Denver Broncos 10-7 y están en el Super Bowl LX.

La ausencia de Bo Nix, quarterback titular de los Broncos, fue un factor que pesó en el rendimiento ofensivo de Denver, pues se perdió el juego por una fractura de tobillo sufrida en la ronda anterior.

SUPER BOWL BOUND!!!!!!!! pic.twitter.com/1AiJpvXeEF — New England Patriots (@Patriots) January 25, 2026

Su reemplazo, Jarrett Stidham, tuvo un rol desafiante frente a una de las defensivas más férreas de la liga y en un clima que complicó las ofensivas aéreas.

La unidad de Denver, fuerte y consistente a lo largo de la temporada, aun así luchó hasta el final pero no encontró el punto de quiebre necesario para superar a los Patriots.

El marcador final reflejó el dominio defensivo de ambos equipos, con solo 17 puntos combinados y un total de cuatro intentos de gol de campo fallidos debido al mal tiempo.

La defensiva de New England consiguió una jugada clave con una intercepción tardía por parte de Christian González, lo que se lló su camino a la victoria. Ahora, los Patriots esperan rival para el Super Bowl LX el 8 de febrero, con la oportunidad de sumar su séptimo título.