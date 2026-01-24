Una nueva dinastía de los Patriots está cerca y nadie puede negarlo

Hiram Marín

Los New England Patriots han experimentado una evolución notable de una temporada a otra bajo el mando del entrenador en jefe Mike Vrabel, después de varios años de resultados verdaderamente mediocres tras la salida de Bill Belichick y Tom Brady.

En 2025 el equipo logró un récord de 14–3, ganó la AFC Este y avanzó hasta el juego del Campeonato de la AFC, algo que no hacía desde 2018, aún con el 'GOAT' Tom Brady entre sus filas.

The last time we played in the AFC Championship 🙌 pic.twitter.com/MOLvxUZtQx — New England Patriots (@Patriots) January 23, 2026

El liderazgo de Vrabel, quien conoce el ADN del equipo al haber sido jugador y campeón, ha sido un factor clave en esa transformación. La mejora es evidente respecto al equipo que venía de una temporada de 4-13 bajo el mando de Jarod Mayo, una de las peores de la franquicia.

En su primera temporada como head coach, Vrabel ha logrado revivir al equipo rápidamente, mejorando el rendimiento general y devolviendo a los Pats a la contienda por el Super Bowl tras varios años de reconstrucción.

¿A quién debes de seguir en las finales de conferencia de la NFL?

Gran parte de ese progreso ha venido de la mano del quarterback Drake Maye, quien tuvo una temporada destacada con 4,394 yardas y 31 touchdowns, además de selecciones al Pro Bowl, al equipo All-AFC y ser candidato al MVP. Su consistencia, liderazgo en la ofensiva y números históricos para la franquicia han sido pilares para el éxito actual.

El propietario Robert Kraft ha respaldado sin titubeos al nuevo staff y a su proyecto, integrado por ex jugadores de casa.

Esa continuidad en la visión organizacional ha ayudado a estabilizar al equipo y a generar expectativas altas para años venideros.

Están en la final de la AFC, con grandes posibilidades de ganarla, llegar al Super Bowl y ¿por qué no?, comenzar una nueva dinastía.