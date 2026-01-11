Sucedió: el ADN ganador de los Patriots está de regreso

Hiram Marín

Los New England Patriots firmaron una victoria contundente 16-3 sobre Los Angeles Chargers en la ronda de Wild Card, en el Gillette Stadium.

El equipo mostró control del partido desde el inicio, apoyado en una defensa dominante y una ofensiva paciente. El resultado confirmó que New England volvió a competir con identidad clara en playoffs. Fue un triunfo que reflejó orden, ejecución y carácter.

El liderazgo de Drake Maye fue clave al frente de la ofensiva, manejando el ritmo del juego y evitando errores en momentos críticos.

PLAYOFF DUBBBBBBBB pic.twitter.com/xTUemyhs8f — New England Patriots (@Patriots) January 12, 2026

Sin necesidad de números espectaculares, el quarterback condujo series largas y mantuvo a la defensiva rival bajo presión constante. Su presencia dio estabilidad a un equipo joven que respondió en el escenario grande. Maye volvió a mostrar por qué es el eje del nuevo proyecto.

Desde la banda, Mike Vrabel imprimió su sello con un planteamiento físico y disciplinado, fiel a la tradición de la franquicia.

Los Patriots dominaron el tiempo de posesión y limitaron las opciones ofensivas de Los Angeles. La defensa fue agresiva, cerró espacios y obligó a los Chargers a jugar incómodos todo el partido. New England recuperó su ADN ganador en el momento más exigente.

Del lado opuesto, los Chargers volvieron a quedarse cortos en playoffs, prolongando una racha sin brillo en postemporada.

Justin Herbert sumó su tercer partido consecutivo de playoffs sin pase de touchdown, reflejo de las dificultades del equipo en instancias decisivas.

Con este triunfo, los Patriots avanzan a la ronda divisional. Ahora esperan al ganador del juego de este lunes entre Steelers y Texans.