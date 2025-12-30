Pese a acusaciones, Stefon Diggs y Christian Barmore jugarán con los Patriots

EFE

Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots, afirmó este miércoles que Stefon Diggs y Christian Barmore jugarán el domingo a pesar de las acusaciones de violencia que pesan sobre ambos.

"La liga no ha comentado nada que aleje a alguno de ellos del juego. Estas son acusaciones que tenemos que gestionar porque todos los días hay distracciones, algunas menores que otras, pero confío en que nos centraremos en ganarle a los Dolphins", afirmó el entrenador al final del entrenamiento del equipo.

El pasado martes un informe policial desveló que Stefon Diggs está acusado del delito grave de estrangulamiento o asfixia y delitos menores de agresión y agresión física contra una chef a la que tenía como empleada personal.

La agresión contra la mujer fue por una disputa salarial que el jugador se negó a cumplir en un hecho ocurrido el pasado 2 de diciembre.

Más temprano este miércoles, Christian Barmore fue acusado de violencia doméstica contra una mujer con la que mantenía una relación y con la que tiene un hijo.

Los documentos judiciales del caso mencionan que Barmore está acusado de tirar al suelo a la mujer en el domicilio que compartían.

Los New England Patriots emitieron un par de comunicados en los que aceptaron estar al tanto de la situación de sus jugadores y a la espera de la conclusión de las investigaciones que están en desarrollo.

La NFL también emitió un informe en el que explicó que ni Stefon Diggs, ni Christian Barmore están impedidos para ver acción en la última semana de la temporada en el que los Pats se medirán el domingo a los Miami Dolphins.

"En relación con los asuntos de Diggs y Barmore que están bajo revisión de la Política de Conducta Personal: No hay cambios en el estatus. Ambos pueden jugar en este momento", detalló el comunicado de la liga.

La NFL también subrayó que en caso de que se determine alguna suspensión, esta se anunciará una vez que concluyan los procesos judiciales que enfrentan ambos jugadores.

"De conformidad con la Política de Conducta Personal, la consideración para la inclusión en la Lista de Exentos del Comisionado (suspensión) se considerará después de la presentación de cargos por parte de un fiscal o una lectura de cargos en un tribunal penal", concluyó la NFL.