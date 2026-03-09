Los Detroit Lions Firman a Isiah Pacheco

Alejandro Urtusuástegui

Tan solo un día después, los Detroit Lions encontraron el reemplazo para David Montgomery. Con otro corredor que se destaca por su estilo de juego potente y agresivo, el equipo de Michigan firmó a Isiah Pacheco.

Pacheco llega para cubrir la vacante de David Montgomery, quien fue canjeado a los Houston Texans, y servirá como complemento del corredor titular Jahmyr Gibbs.

Procedente de los Kansas City Chiefs, Pacheco generó 2,537 yardas por tierra y 14 touchdowns en cuatro temporadas con el equipo. Su mejor campaña fue en 2023, cuando corrió para 935 yardas y siete anotaciones en 205 acarreos.

Después de que algunas lesiones hayan afectado ese estilo desenfadado de correr el balón, la verdadera pregunta es si todavía puede aportar a los Lions.

Pacheco sano, puede ofrecer jugadas físicas en contraste con el estilo de Gibbs, dándole a Detroit un corredor violento para su ataque terrestre.

El estilo de juego de Pacheco encaja con la cultura que Dan Campbell, entrenador en jefe de los Lions, quiere ver en sus jugadores.