Ya están listos los juegos de la Ronda divisional

Hiram Marín

La Ronda Divisional de la NFL quedó totalmente definida tras la conclusión de la ronda de comodines.

En la AFC, los Denver Broncos (1), New England Patriots (2), Buffalo Bills (6) y Houston Texans (5) avanzaron tras victorias y descansos en la primera ronda.

En la NFC, los Seattle Seahawks (1), Chicago Bears (2), Los Angeles Rams (5) y San Francisco 49ers (6) completaron los equipos que entrarán en acción en la siguiente etapa.

See you next weekend for the Divisional Round. #NFLPlayoffs pic.twitter.com/Q4s186Hjty — NFL (@NFL) January 13, 2026

Todos estos encuentros se jugarán del 17 al 18 de enero de 2026 en los duelos divisionales rumbo al campeonato de conferencia.

En la Conferencia Americana (AFC) el sembrado #1 Denver Broncos recibirá en Mile High al #6 Buffalo Bills el sábado 17 de enero, duelo que abre la jornada divisional.

Mientras que el domingo, el segundo sembrado New England Patriots será local frente al #5 Houston Texans.

The road to Super Bowl LX starts now 🏆 pic.twitter.com/DpqTwEDcJM — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 10, 2026

Estos enfrentamientos decidirán los dos finalistas de la AFC que avanzarán al AFC Championship Game el 25 de enero de 2026.

En la Conferencia Nacional (NFC), el #1 Seattle Seahawks será anfitrión del #6 San Francisco 49ers en un clásico mano a mano de la división Oeste el sábado 17 de enero.

El domingo 18 de enero, el #2 Chicago Bears recibirá a los #5 Los Angeles Rams en Soldier Field, completando la agenda divisional en la NFC. Esos cruces definirán qué equipos avanzan al NFC Championship Game, programado para el 25 de enero de 2026.