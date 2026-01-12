Con gran defensiva, los Texans tomaron el último boleto a la ronda divisional

Hiram Marín

En este tipo de partidos es cuando la máxima de que las defensivas ganan campeonatos se activa más que nunca. La de Houston contuvo a Aaron Rodgers y los Steelers, contribuyó para el triunfo 30-6 y los Texans están en la ronda divisional, donde enfrentarán a los New England Patriots.

Si bien la actuación de la ofensiva no fue tan contundente, lo cierto es que el equilibrio fue el factor preponderante para Houston y eso fue lo que produjo un triunfo tan contundente.

Pittsburgh se fue desmoronando poco a poco. Aaron Rodgers fue interceptado una vez, pero solo pudo sumar 146 yardas sin pase para touchdownn.

En general, la ofensiva de los Steelers fue inoperante y la muestra está en que los 6 puntos que consiguieron fue con dos goles de campo.

FINAL: The @houstontexans are moving on behind an elite defensive performance 👏 pic.twitter.com/wFVdhqi1Eq — NFL (@NFL) January 13, 2026

Los fans en Pittsburgh no podían creerlo. Si bien ya habían sufrido sobremanera la semana pasada ante los Ravens, en esta ocasión contra los Texans en un partido de vida o muerte, las carencias se magnificaron.

Mucho se va a hablar en las próximas horas sobre el futuro de Aaron Rodgers y de Mike Tomlin con los Steelers. Las decisiones serán cruciales, pero mientras tanto, los Texans ya preparan su partido en los playoffs divisionales al que avanzaron merecidamente.