Triunfo que alivia para los Steelers en Baltimore

Hiram Marín

Fue una tarde pesada en Baltimore, y desde el primer cuarto quedó claro que Pittsburgh llegaba dispuesto a imponer condiciones, lo cual hizo al final al derrotar 27-22 a los Baltimore Ravens.

Aaron Rodgers abrió el marcador con un acarreo de una yarda que silenció el estadio, y ese golpe temprano marcó el tono físico del duelo. Los Steelers encontraron ritmo en ambos costados del balón, manejando el reloj y frenando a Lamar Jackson en las primeras series.

El 17-3 al descanso reflejaba un dominio visitante que pocos anticipaban.

Baltimore intentó reaccionar en el tercer cuarto, ajustando su ataque y buscando a Isaiah Likely en rutas intermedias. Jackson encontró espacios tarde, y su acarreo de seis yardas a las diagonales devolvió algo de vida a los Ravens.

Aunque el impulso parecía cambiar, la ofensiva no consiguió hilvanar series largas con la consistencia necesaria. Aun así, dos goles de campo pusieron el marcador en una posesión y devolvieron tensión al cierre.

Pittsburgh, sin embargo, no perdió la compostura. Jaylen Warren apareció en el momento justo con un acarreo explosivo que llevó el balón profundo en territorio rival y preparó los puntos que terminarían siendo definitivos.

true special teams grit pic.twitter.com/ZpzbfiLl93 — NFL (@NFL) December 7, 2025

La línea ofensiva ganó las trincheras cuando más lo necesitaban, permitiendo a los Steelers recuperar control después de varios minutos de sufrimiento. Ese tramo fue clave para enfriar la reacción local.

El final llegó con dramatismo: Baltimore tuvo una última oportunidad, pero la defensa de Pittsburgh respondió con la serie más importante del encuentro.

Presionaron a Jackson, cerraron las ventanas de pase y obligaron a decisiones rápidas que no encontraron receptor.

Cuando el ovoide cayó al césped en cuarto down, se confirmó una victoria trabajada y de alto impacto para los Steelers, que salieron de Baltimore con un triunfo tan sufrido como valioso.