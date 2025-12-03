Baltimore Ravens y Steelers Pittsburgh bajo los reflectores en la semana 14 de la NFL

Redacción FOX Deportes

Los duelos de los Baltimore Ravens ante los Pittsburgh Steelers y de los Kansas City Chiefs contra los Houston Texans de la semana 14 de la NFL serán vitales para los contendientes en sus aspiraciones de alcanzar un lugar en los playoffs.

El ganador de este domingo entre Ravens y Steelers, una de las rivalidades más enconadas en la Conferencia Americana, se adueñará en solitario de la cima de la división Norte. Ambos equipos llegan con la misma marca de seis triunfos y seis derrotas, por lo que el vencedor tendrá un juego de ventaja con sólo cuatro partidos por disputar en la campaña.

El mismo día, los Kansas City Chiefs están obligados a vencer a los Houston Texans si quieren meterse a la ronda de comodines de los playoffs por la marca de seis ganados y seis perdidos que los ubica fuera de los primeros siete que clasifican por conferencia.

Los Chiefs han tenido una campaña de altibajos que prácticamente los tiene sin posibilidades de ganar la división Oeste de la AFC por décimo año consecutivo, aunque aún aspiran a la postemporada.

No será sencilla la misión ante unos Texans que llegan con mejor marca, 7-5, que los coloca como el octavo mejor de la AFC, en la que pisan la sombra a Buffalo Bills, Indianapolis Colts y Los Angeles Chargers, en las posiciones siete, seis y cinco, todos con récord de 8-4.