Los Chiefs firman al MVP del Super Bowl

Alejandro Urtusuástegui

Los Kansas City Chiefs adquirieron al Jugador Más Valioso del Super Bowl LX Kenneth Walker en la agencia libre de la NFL. El excorredor llega procedente de los Seattle Seahawks, actual campeón de la liga.

Walker firmó un contrato de 45 millones de dólares, con casi 29 millones garantizados.

El corredor viene de una de las mejores temporadas de su carrera. Fue pieza clave en la postemporada al liderar a Seahawks con 65 acarreos, 313 yardas terrestres y cuatro anotaciones.

Los Chiefs buscaban reforzar su ataque por tierra después de una campaña en la que terminaron en el sitio 25 de la NFL en yardas por juego y en el 20 en yardas por acarreo. Los corredores Kareem Hunt e Isiah Pacheco promediaron menos de 4.0 yardas por acarreo.

Walker era considerado el mejor corredor disponible en la agencia libre esta temporada. A pesar de contar con espacio salarial, Seattle permitió que el jugador explorara el mercado.