Los Seahawks fueron arolladores y son campeones del Super Bowl LX

Hiram Marín

Cuando la ofensiva de los New England Patriots llegó al partido, era demasiado tarde. Los Seattle Seahawks se coronaron campeones de la NFL al apalear 29-13 el Super Bowl LX, que estuvo caracterizado por el dominio de las defensas.

Los touchdowns llegaron hasta el último cuarto, pues Seattle se fue al frente gracias a cuatro goles de campo convertidos por Jason Mayer, quien terminó el juego con cinco en total, lo que lo convierte en el máximo anotador de FG en un Super Bowl.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Durante la temporada regular y sobre todo en los playoffs, el equipo de Mike McDonald había demostrado la explosividad y su juego balanceado. En este Super Bowl volvió a ocurrir. A la ofensiva el ataque fue letal con Kenneth Walker III, quien recorrió más de 134 yardas y con un preciso Sam Darnold.

Pero hay que hablar del desastre de New England. Drake Maye, a pesar de haber lanzado 240 yardas y 2 pases de touchdown, sufrió 2 intercepciones y 6 capturas, lo cual evitó que el funcionamiento de la ofensiva fuera el óptimo.

Seattle fue mejor, es un justo campeón y la alegría es doble, pues además de levantar el trofeo Vince Lombardi por segunda ocasión en su historia, lo hicieron en la casa de uno de sus grandes rivales divisionales.