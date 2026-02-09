Kenneth Walker III festejó ser el MVP del Super Bowl LX en Disneyland

Hiram Marín

Kenneth Walker III y Sam Darnold aparecieron en Disneyland, con el triunfo en el Super Bowl LX todavía fresco en la memoria de los aficionados.

Desde temprano, los visitantes ocuparon los costados de Main Street, U.S.A., con celulares en mano y camisetas de los Seahawks a la vista. No hubo anuncios estridentes, pero la expectativa fue clara. El parque entendió rápido que ese recorrido no sería uno más.

The best place to celebrate a Super Bowl win is Disneyland! 🤩 pic.twitter.com/gvYBLJHsos — NFL (@NFL) February 9, 2026

Cuando los jugadores avanzaron, el foco se repartió entre la carroza y la gente que la rodeaba. Walker, MVP del Super Bowl, recibió la mayor parte de los aplausos tras una actuación que marcó el partido.

Darnold caminó a su lado, saludó con calma e intercambió miradas, saludos y autógrafos con los asistentes.

El desfile fue breve e integrado a la dinámica normal del parque, pero alteró la rutina emocional del día. Familias interrumpieron recorridos y filas para seguir el paso de los campeones.

Personajes y música acompañaron el trayecto sin robar protagonismo. Durante esos minutos, la atención se concentró en el cruce entre aficionados y jugadores.

Kenneth Walker III, el motor del campeonato de los Seahawks El corredor de Seattle fue nombrado el Jugador Más Valioso del Super Bowl LX

Así se vivió el festejo inmediato fuera del estadio tras el Super Bowl LX. Walker llevó su reconocimiento individual a un espacio dominado por el público, no por el marcador.



Darnold compartió el momento con aficionados que rara vez ven a los campeones tan cerca. Disneyland funcionó, por unas horas, como una extensión del festejo de Seattle.