Hiram Marín
Kenneth Walker III festejó ser el MVP del Super Bowl LX en Disneyland
El running back de los Seahawks desfiló en Anaheim, California acompañado por Sam Darnold
Kenneth Walker III y Sam Darnold aparecieron en Disneyland, con el triunfo en el Super Bowl LX todavía fresco en la memoria de los aficionados.
Desde temprano, los visitantes ocuparon los costados de Main Street, U.S.A., con celulares en mano y camisetas de los Seahawks a la vista. No hubo anuncios estridentes, pero la expectativa fue clara. El parque entendió rápido que ese recorrido no sería uno más.
Cuando los jugadores avanzaron, el foco se repartió entre la carroza y la gente que la rodeaba. Walker, MVP del Super Bowl, recibió la mayor parte de los aplausos tras una actuación que marcó el partido.
Darnold caminó a su lado, saludó con calma e intercambió miradas, saludos y autógrafos con los asistentes.
El desfile fue breve e integrado a la dinámica normal del parque, pero alteró la rutina emocional del día. Familias interrumpieron recorridos y filas para seguir el paso de los campeones.
Personajes y música acompañaron el trayecto sin robar protagonismo. Durante esos minutos, la atención se concentró en el cruce entre aficionados y jugadores.
Así se vivió el festejo inmediato fuera del estadio tras el Super Bowl LX. Walker llevó su reconocimiento individual a un espacio dominado por el público, no por el marcador.
Darnold compartió el momento con aficionados que rara vez ven a los campeones tan cerca. Disneyland funcionó, por unas horas, como una extensión del festejo de Seattle.
