Kenneth Walker III, el motor del campeonato de los Seahawks

Hiram Marín

Kenneth Walker III fue la figura central del Super Bowl LX, una actuación que lo llevó a ser elegido Jugador Más Valioso del partido. El corredor de los Seattle Seahawks cargó con el peso del ataque ofensivo en el escenario más grande de la NFL.



Su impacto no se midió solo en puntos, sino en control del ritmo y desgaste constante a la defensiva rival. Walker se convirtió en el eje sobre el cual Seattle construyó su victoria.

Durante el partido, Walker acumuló 135 yardas terrestres en 27 acarreos, siendo el motor del juego terrestre. También aportó por la vía aérea, sumando 26 yardas por recepción para un total de 161 yardas desde el 'scrimmage'.

Los Seahawks fueron arolladores y son campeones del Super Bowl LX Seattle no tuvo rival y venció a New England para así ganar su segundo anillo

Sus acarreos largos ayudaron a ganar posición de campo en momentos clave del encuentro.

Aunque no anotó touchdown, su influencia fue determinante en cada serie ofensiva. El premio a Walker tuvo un peso histórico, al ser el primer running back en 28 años en ganar el MVP del Super Bowl.

Su desempeño rompió una larga tendencia dominada por quarterbacks y jugadores defensivos. La constancia, paciencia y fuerza con la que atacó los huecos marcaron diferencia durante los cuatro cuartos.



Fue una actuación que reflejó madurez y control en el momento más exigente de la temporada.