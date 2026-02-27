Los Texans adquieren a David Montgomery

Alejandro Urtusuástegui

Los Detroit Lions enviaron a David Montgomery a los Houston Texans, luego de tres años de relación. El jugador llegó en marzo de 2023 procedente de los Chicago Bears.

El traspaso incluye al liniero ofensivo Juice Scruggs, además de la cuarta y séptima rondas del próximo Draft. La decisión se da a conocer después de que el corredor buscaba un nuevo destino tras perder protagonismo durante la temporada 2025.

The #Lions are trading standout RB David Montgomery to the #Texans, landing Houston a productive power back, per The Insiders.



Draft picks goes back to Detroit, as Knuckles leaves Sonic (updated for clarity). pic.twitter.com/vvGjBa86Kq — Ian Rapoport (@RapSheet) March 2, 2026

Montgomery registró los números más bajos de su carrera en acarreos, 158 para 716 yardas por tierra con ocho anotaciones. En contraste, su ahora excompañero, Jahmyr Gibbs asumió el rol principal con 243 acarreos para 1,223 yardas terrestres y 13 touchdowns.

En Houston, Montgomery compartirá el backfield con Woody Marks. Con este movimiento, Detroit apuesta a la explosividad de Gibbs, mientras que los Texans incorporan a un corredor probado que buscará recuperar protagonismo y convertirse en estelar para el ataque terrestre del equipo.