Fernando Mendoza se presentará al draft 2026

EFE

El quarterback estadounidense de raíces cubanas Fernando Mendoza, reciente ganador del campeonato universitario de futbol americano, dijo este viernes que se presentará al draft de la NFL de este año, en el que las proyecciones le ubican como la primera elección.

"Pongámonos manos a la obra. Me siento honrado de anunciar que me declaro oficialmente elegible para el Draft de la NFL de 2026", escribió Mendoza en una publicación en Instagram.

El mensaje vino acompañado de un breve video en el que Mendoza, criado en Miami y de padres cubanos, agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico de la Universidad de Indiana por el último año, que concluyó con el título universitario tras derrotar el pasado lunes en la final a la Universidad de Miami (27-21).

Fernando Mendoza, en la mira de los Raiders

Además del título universitario, Mendoza fue el ganador del trofeo Heisman de este año, un galardón que reconoce al mejor jugador universitario de la temporada.

"Quiero dar el siguiente paso", expresó antes de oficializar su elegibilidad para el próximo draft, que tendrá lugar en Pittsburgh entre el 23 y el 25 de abril.

La mayoría de las proyecciones elaboradas por medios especializados proyectan a Mendoza como la primera elección, que recae sobre los Las Vegas Raiders.