Publicación: viernes 23 de enero de 2026

EFE

Fernando Mendoza se presentará al draft 2026

El quarterback de los Indiana Hoosiers, en la mira de la NFL.

El quarterback estadounidense de raíces cubanas Fernando Mendoza, reciente ganador del campeonato universitario de futbol americano, dijo este viernes que se presentará al draft de la NFL de este año, en el que las proyecciones le ubican como la primera elección.

"Pongámonos manos a la obra. Me siento honrado de anunciar que me declaro oficialmente elegible para el Draft de la NFL de 2026", escribió Mendoza en una publicación en Instagram.

El mensaje vino acompañado de un breve video en el que Mendoza, criado en Miami y de padres cubanos, agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico de la Universidad de Indiana por el último año, que concluyó con el título universitario tras derrotar el pasado lunes en la final a la Universidad de Miami (27-21).

Fernando Mendoza, en la mira de los Raiders

El 'GOAT' es propietario minoritario de los Raiders y sabe de quarterbacks
Mark Davis es el dueño mayoritario de los Raiders y también estuvo presente
Fernando Mendoza es un gran prospecto
El quarterback de Indiana llevó a su equipo al juego por el campeonato nacional
Se perfila como la selección global número 1 del Draft 2026
Los Raiders fueron el peor equipo de la temporada pasada y tienen el pick 1, por eso la presencia de Brady y Davis

Además del título universitario, Mendoza fue el ganador del trofeo Heisman de este año, un galardón que reconoce al mejor jugador universitario de la temporada.

"Quiero dar el siguiente paso", expresó antes de oficializar su elegibilidad para el próximo draft, que tendrá lugar en Pittsburgh entre el 23 y el 25 de abril.

La mayoría de las proyecciones elaboradas por medios especializados proyectan a Mendoza como la primera elección, que recae sobre los Las Vegas Raiders.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS