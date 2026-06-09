Publicación: martes 9 de junio de 2026

EFE

Roberto Martínez revela la única obsesión de Cristiano Ronaldo

El técnico elogió a 'CR7', quien disputará su sexta Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo no piensa en el futuro y su único objetivo es "aprovechar el mañana para mejorar", aseguró este martes el técnico de Portugal, Roberto Martínez.

En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Futbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, Martínez destacó la experiencia y el liderazgo de Cristiano en la selección, donde "es un ejemplo".

"Nuestro capitán es un ejemplo en el día a día. Son 24 horas dándolo todo para mejorar y ayudar a la selección".

Cristiano Ronaldo, de 41 años, capitaneará a Portugal en el Mundial de 2026, que según él mismo será el último de su carrera, pero según Martínez ni él ni el resto de sus compañeros piensan en el futuro.

"El enfoque (de Cristiano) es entrenar hoy, ser el mejor en el entrenamiento, y poner en práctica los conceptos mañana, mostrar orgullo por vestir la camiseta de Portugal. Y ya no hay nada más. Ese es su ejemplo. Con la experiencia que tiene, su único objetivo es usar el mañana para mejorar".

El exdelantero del Real Madrid, actualmente en el Al-Nassr, será uno de los jugadores que saltarán al campo este sábado en el duelo de Portugal contra Nigeria, la última prueba antes de poner rumbo al Mundial.

La Gloria y Cristiano Ronaldo, una relación eterna en el futbol

Cristiano Ronaldo levantó la copa de campeón de la Saudi Pro-League.
El legendario jugador al fin se proclamó campeón con el Al-Nassr a los 41 años.
En el último partido de la temporada, Al-Nassr ganó 4-1 (con dos goles del 'Bicho') y llegó a 86 puntos, dos más que el Al-Hilal.
Tras la victoria ante Damac en casa, el Al-Nassr recibió el trofeo.
Cristiano junto a sus hijos en la coronación de la temporada 2025/26 de la Saudi Pro-League.
Al-Nssr ganó su primer título desde el 2019, el décimo en su historia.
Otra noche de gloria para CR7 y compañía.
Otra noche de gloria para CR7 y compañía.
Otra noche de gloria para CR7 y compañía.
Otra noche de gloria para CR7 y compañía.

Roberto Martínez asegura que sus jugadores tienen "frescura" y están "preparados para los tres primeros partidos" del torneo, ante la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, en el Grupo K.

Es con la mirada puesta en RD Congo que Portugal se enfrentará a otra selección africana, Nigeria, "un rival exigente" con "delanteros muy rápidos y fuertes", aspectos similares a los de su primer rival mundialista.

Previamente, el extremo del Sporting de Portugal y ex del Barcelona, Francisco Trincão destacó el "entusiasmo" luso de cara a la competición.

"Tenemos que tener siempre confianza, hay que creer. Es un torneo muy difícil, pero contamos con jugadores increíbles, con calidad. Tenemos que creer, con la convicción de que podemos lograr algo bonito".

Estos son los 20 campeonatos nacionales que brillan en la vitrina de Cristiano Ronaldo

2002. Supercopa. Sporting CP
2004. FA CUP. Manchester United
2006. EFL Cup. Manchester United
2007. Premier League. Manchester United
2007. Community Shield. Manchester United
2008. Premier League. Manchester United
2009. Carling Cup. Manchester United
2009. Premier League. Manchester United
2011. Copa del Rey. Real Madrid
2012. La Liga. Real Madrid
2012. Supercopa de España. Real Madrid
2014. Copa del Rey. Real Madrid
2017. La Liga. Real Madrid
2017. Supercopa de España. Real Madrid
2018. Supercopa de Italia. Juventus de Turín
2019. Serie A. Juventus
2020. Serie A. Juventus
2020. Supercopa de Italia. Juventus
2021. Copa Italia. Juventus de Turín
2026. Saudi Pro League. Al-Nassr

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