Real Madrid ante una semana agitada llena de anuncios

Oscar Sandoval

Florentino Pérez ganó las elecciones en el Real Madrid y a partir de ahora tendrá que hacer oficiales sus promesas de campaña.

El primer anuncio será la vuelta de José Mourinho al Santiago Bernabéu, después se revelará el nombre del ‘Galáctico’ que buscará fichar el presidente y se confirmarán los primeros fichajes para la próxima temporada.

Discurso íntegro de Florentino Pérez tras ser reelegido presidente. pic.twitter.com/ucBkVUPS5L — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

El equipo blanco podría tener una semana agitada luego de las votaciones que afianzaron a Florentino Pérez al frente del club. El presidente tiene acuerdos cerrados y avanzados para abrir el telón del mercado de transferencias y en estos momentos trabajaría en los anuncios.

El conjunto ‘Merengue’ pagará al Benfica la cláusula de salida de Mourinho quien comenzaría a darle forma a su equipo con Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. El defensor firmará como agente libre y por el neerlandés se ejecutará la cláusula de rescisión que tiene con Inter.

Florentino aseguró durante su campaña que este martes realizaría la oferta más alta en la historia del Madrid, una propuesta por un futbolista ‘Top’ por el que pondrá 150 millones de euros sobre la mesa y en las últimas horas se destapó el nombre de Julián Alvarez, un anuncio que sacudiría al futbol español y europeo.