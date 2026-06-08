Julián Alvarez podría ser el ‘Bombazo’ de Real Madrid

Oscar Sandoval

Florentino Pérez anunció en sus actos de campaña a la presidencia de Real Madrid que su directiva preparaba la oferta más alta en la historia del club, una cantidad de por lo menos, 150 millones de euros para fichar a uno de los mejores futbolistas del mundo y ese objetivo podría ser Julián Alvarez.

Comunicado oficial de la Junta Electoral: la candidatura de Florentino Pérez gana las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

Florentino ganó las elecciones y es momento de empezar a desarrollar el nuevo proyecto del conjunto ‘Merengue’, no escatimará en gastos después de dos temporadas sin levantar títulos y prepara un ‘Bombazo’ que podría sacudir el mundo futbol.

El diario Marca publica que “el tapado de los 150 millones sería… Julián Alvarez”, el argentino tiene las puertas del Atlético abiertas y hay clubes como Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain que también estarían interesados en su fichaje.

El presidente de Real Madrid aseguró que sería este martes cuando hiciera oficial la oferta por el jugador, así que serán horas claves en los despachos del conjunto ‘Merengue’ que intentaría arrebatarle al Atlético a su máxima figura a billetazos.