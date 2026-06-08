Real Madrid se lanza por Bernardo Silva

Héctor Cantú

Una vez oficializada la victoria de Florentino Pérez en las votaciones de la presidencia del club, comienza el camino para reforzar al equipo de cara a la siguiente temporada.

A la llegada de Jose Mourinho, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, se uniría el mediocampista portugués Bernardo Silva.

Bernardo Silva, verdugo de Real Madrid y héroe de Manchester City en la Champions League

Aunque en los últimos días había sonado el deseo de que el Atlético de Madrid se hiciera de los servicios del exjugador del Manchester City, su futuro realmente estaría con el equipo blanco.

Con Mourinho a la cabeza del banquillo de l Real Madrid, Bernardo podría ceder a su petición de unirse a su proyecto en la capital española.

Silva quedó fuera del Manchester City luego de haber disputado 460 partidos con el equipo inglés, donde marcó 76 goles y colaboró con 77 asistencias.