Atlético de Madrid sueña con el fichaje de Bernardo Silva

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid ya está planeando la confección de la plantilla para la próxima temporada debido a que la salida de Antoine Griezmann deja un hueco difícil de llenar en el equipo de Diego Simeone.

Atlético de Madrid. pic.twitter.com/bCn5gA8ewS — Atlético de Madrid (@Atleti) May 20, 2026

La dirección deportiva debe trabajar en un fichaje que ilusione a la afición rojiblanca tras el adiós de una leyenda como Griezmann y pondría a Bernardo Silva como principal objetivo para el próximo mercado de transferencias.

Silva abandonará la disciplina de Manchester City después de nueve temporadas y se convertirá en agente libre, lo que lo convierte en un futbolista apetecible no solo para el equipo español, ya que Juventus también lo tendría marcado como prioridad para el siguiente curso.

El diario Marca asegura que Atlético está “en la carrera” por el portugués de 31 años y que en los planes de la directiva está el “darle los galones de gran estrella” que otros clubes que están interesados en él, no le pueden garantizar.

Bernardo Silva no implicaría un gasto económico porque al terminar contrato llegaría libre al Metropolitano y su polivalencia en el terreno de juego lo convierte en un futbolista atractivo para Simeone que necesita reforzar el mediocampo.