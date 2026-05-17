Diego Simeone ya decidió si seguirá o no con el Atlético de Madrid

EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este domingo, tras el triunfo contra el Girona 1-0 que representó además la despedida de Antoine Griezmann, su continuidad en el club rojiblanco la próxima temporada y explicó que, “a veces”, se pregunta “si vale la pena seguir” y ve que “sí”. 🚨 Diego Simeone confirms he will stay and continue at Atlético Madrid next season. ❤️🤍



“If I’m being honest, I’m thinking about next season. I’m thinking about myself. I will continue, but I’m thinking about how to approach a new season”. pic.twitter.com/uZotlqdZPM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2026

“Está claro que ya son 15 años, empezamos a estar grandes también nosotros. Me pregunto a veces si vale la pena seguir y encuentro que sí, porque hay un montón de gente que quiere el objetivo que buscamos, hay un montón de gente que le cambia la vida y la ilusión por venir a ver al Atlético de Madrid, vale la pena porque veo un estadio que respeta a una leyenda como Antoine, hay un club que cuida al jugador y que buscar tener una despedida acorde a lo que amerita su trabajo y muchas cosas más”, expresó en rueda de prensa.

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A Simeone le “entusiasman los jugadores”, los que “puedan venir, los que se queden” y los que le “representen”.

“Y que vea en ellos que buscan el trabajo que se necesita para poder estar en el lugar donde estamos, pero no tengo ninguna duda de que los futbolistas son los que me generan entusiasmo y puede ser así de chiquito que para mí es un fogón a los dos minutos”, añadió.