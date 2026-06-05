Publicación: viernes 5 de junio de 2026

EFE

Roberto Martínez advierte que Chile "va a exigir mucho"

El técnico de Portugal espera un choque de alta intensidad frente a la 'Roja'.

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, advirtió este viernes que la selección de Chile "va a exigir mucho" a su equipo en el amistoso que jugarán mañana, sábado 5 de junio, y destacó la "flexibilidad" y las "ideas muy claras" del combinado dirigido por Nicolás Córdova.

"(Chile) es una selección nueva. Creo que el profe Nicolás Córdova está haciendo un trabajo muy interesante. Me encantan sus ideas de juego posicional (...) Es un equipo que tiene mucha flexibilidad y que nos va a exigir mucho".

Además, consideró que 'La Roja' es una selección "muy bien trabajada", con "ideas muy claras" y que "con el balón defiende muy bien los duelos individuales".

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto de Portugal ante Polonia desde el manchón penal.
El tanto significó el gol #134 con la selección y el #909 de su carrera como profesional.
En el cierre del partido asistió a Pedro Neto en el cuarto gol de los lusos.
Sin embargo, la anotación más vistosa llegó al 87’ cuando se alzó para sacar una chilena y marcar el quinto de Portugal.
Con ello, CR7 llegó a 135 tantos con la selección y 910 en su cuenta total.
Además, se convirtió en el jugador que más partidos ha ganado con una selección absoluta.
Cristiano superó por un día a Pepe como el jugador más longevo en marcar con Portugal, a los 39 años y 284 días.

El técnico español anticipó además un duelo "muy competitivo" teniendo en cuenta el período de transición que atraviesa Chile, al que describió como "una selección que tiene el propósito de crecer".

"Para nosotros es un partido de preparación para el Mundial; para Chile, creo que es un partido para preparar el futuro de esta selección, y eso hace que sea un partido muy competitivo".

Esto encaja con el objetivo del equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, que es prepararse para "el nivel de exigencia individual de la selección de Colombia", que será uno de sus rivales en el grupo K del Mundial de 2026, junto a Uzbekistán y República Democrática del Congo.

En su rueda de prensa desde el Estadio Nacional de Jamor, en las afueras de Lisboa y que será escenario este sábado del partido, Roberto Martínez también compartió su admiración por el futbol chileno y por un jugador en particular, Jean Beausejour.

"Fue un jugador increíble (...). Un ganador nato. Hablar del futbolista chileno es hablar de Jean Beausejour".

Previamente, el mediocampista del Mallorca Samú Costa afirmó que esperan un Chile "muy intenso y bastante atrevido".

Así fue el primer entrenamiento de Portugal en México

"Sabemos que es una selección que se encuentra en un proceso de reconstrucción. Tiene jugadores jóvenes, que tienen mucha energía y muchas ganas de enseñar que merecen estar en una gran selección como la de Chile. Tenemos que estar preparados para una selección que viene con muchas ganas de hacer un buen partido, y los respetamos al máximo".

Portugal se enfrentará este sábado a Chile en su primer partido de preparación para el Mundial de 2026, tras el cual se medirá a Nigeria el próximo día 10, antes de partir hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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