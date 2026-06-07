Colombia, listo para hacer historia en la Copa del Mundo

Héctor Cantú

La Selección de Colombia cerró con una victoria su proceso de preparación de cara al Mundial 2026 luego superar por 2-0 a Jordania.

El equipo cafetero brilló gracias a Jhon Arias, el delantero del Palmeiras, quien se despachó con los dos goles de la victoria, los cuales aumentaron la ilusión de Colombia de hacer un momento redondo.

Los árabes mostraron poca resistencia a un equipo sudamericano con verticalidad, fuerza ofensiva y orden. Gustavo Puerta fue el jugador determinante que cambió el rumbo del equipo colombiano sobre el terreno de juego.

Arias encontró el primer gol en una gran jugada de asociación donde aparecieron Luis Suárez y James Rodríguez.

La cantidad de cambios que ambos equipos mandaron al terreno de juego permitió que Colombia, que ya tenía la delantera en el marcador, lograra aumentarla.

El gol de Colombia que acabó con la racha imbatible del 'Dibu' Martínez

En el complemento de nueva cuenta apareció Jhon Arias de nueva cuenta para rematar una nueva sociedad donde apareció James Rodríguez nuevamente y Lerma.

De esta manera, Colombia se decreta listo para iniciar su aventura mundialista ante Uzbekistán.