Publicación: sábado 6 de junio de 2026

Oscar Sandoval

Portugal sigue firme en su preparación rumbo al Mundial 2026

Portugal venció a Chile en su penúltimo partido de preparación

Portugal derrotó 2-1 a Chile, consiguió una victoria para seguir ganando en confianza de cara a su estreno en el Mundial 2026 contra Congo y llegará al Mundial 2026 en condiciones de pelear por el título, pero deberá ir paso a paso.

Portugal alcanzó su cuarto partido sin perder y sigue cosechando buenos resultados en su camino a la Copa del Mundo luego de vencer a Chile que se quedó fuera del torneo, dominó el primer tiempo, pero tardó en abrir el marcador por la figura Lawrence Vigouroux quien se lució en el arco andino.

El árbitro anuló un gol de Cristiano Ronaldo y expulsó a Rafa Leao e Iván Román antes del descanso por un conato de bronca, lo mejor del cuadro portugués llegó en la segunda mitad que dominó y tomó el control con el gol de Gonçalo Guedes a los 58 minutos.

Bruno Fernandes aumentó la ventaja al 72 con un zapatazo colocado desde fuera del área al que Vigouroux no llegó y Lucas Cepeda recortó distancias en tiempo añadido para dejar el 2-1 definitivo a favor de Portugal que cerrará su preparación y se despedirá de su afición el próximo miércoles contra Nigeria.

Los 7 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial

México vs Sudáfrica (Grupo A), 12:00 PT → jueves 11 de junio | Partido inaugural de la Copa del Mundo
Brasil vs Marruecos (Grupo C), 15:00 PT → sábado 13 de junio | Dos potencias de dos continentes
Países Bajos vs Japón (Grupo F), 13:00 → domingo 14 de junio | La mejor oportunidad de ver buen futbol
Francia vs Senegal (Grupo I), 12:00 → martes 16 de junio | Duelo entre equipos en el top-15
Noruega vs Francia (Grupo I), 12:00 → domingo 26 de junio | Erling Haaland contra uno de los grandes favoritos
Uruguay vs España (Grupo H), 17:00 → viernes 26 de junio | Campeones del mundo midiendo su fuerza
Colombia vs Portugal (Grupo K), 16:30 → sábado 27 de junio | Dos de los equipos que todos quieren ver

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