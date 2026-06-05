Portugal sigue firme en su preparación rumbo al Mundial 2026

Oscar Sandoval

Portugal derrotó 2-1 a Chile, consiguió una victoria para seguir ganando en confianza de cara a su estreno en el Mundial 2026 contra Congo y llegará al Mundial 2026 en condiciones de pelear por el título, pero deberá ir paso a paso. ⏹️ 90+4' FIM DO ENCONTRO ⏰



Vitória no primeiro jogo de preparação. 🫡🇵🇹#VaiDarPortugal | #PORCHI pic.twitter.com/a8m91OteGW — Portugal (@selecaoportugal) June 6, 2026

Portugal alcanzó su cuarto partido sin perder y sigue cosechando buenos resultados en su camino a la Copa del Mundo luego de vencer a Chile que se quedó fuera del torneo, dominó el primer tiempo, pero tardó en abrir el marcador por la figura Lawrence Vigouroux quien se lució en el arco andino.

El árbitro anuló un gol de Cristiano Ronaldo y expulsó a Rafa Leao e Iván Román antes del descanso por un conato de bronca, lo mejor del cuadro portugués llegó en la segunda mitad que dominó y tomó el control con el gol de Gonçalo Guedes a los 58 minutos.

Bruno Fernandes aumentó la ventaja al 72 con un zapatazo colocado desde fuera del área al que Vigouroux no llegó y Lucas Cepeda recortó distancias en tiempo añadido para dejar el 2-1 definitivo a favor de Portugal que cerrará su preparación y se despedirá de su afición el próximo miércoles contra Nigeria.