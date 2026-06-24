El Día D del Grupo I: Francia y Noruega por la cima; Senegal e Irak por la vida

Karla Villegas Gama

El Grupo I está prácticamente definido, con Francia y Noruega jugándose el liderato del sector y Senegal e Irak aferrándose a sus últimas opciones de clasificar a la eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares.

Estos son los escenarios de cada selección del grupo de cara a la Jornada 3 de la Copa del Mundo.

Francia, a mantener el liderato Copyright: Reuters

Los 'Bleus' aseguraron su boleto a la siguiente ronda tras vencer a Senegal e Irak. Ahora buscarán conservar el primer lugar del sector, que actualmente ocupan gracias a una mejor diferencia de goles (+5) respecto a Noruega (+4).

En la última jornada se medirán precisamente a los ‘Vikingos’ en un duelo directo por la cima del grupo.

Francia afrontará el compromiso sin Didier Deschamps en el banquillo, luego de que el seleccionador regresara a su país tras el fallecimiento de su madre.

Noruega quiere dar la sorpresa Copyright: Reuters

Los 'Vikingos' disputarán una fase de eliminación directa por primera vez desde Francia 1998 y ahora tienen la oportunidad de terminar como líderes de sector, algo que nunca han conseguido en una Copa del Mundo.

La gran fortaleza de Noruega ha sido su ataque. Erling Haaland vive un estreno soñado en el Mundial, con dos dobletes en dos partidos y ya es el máximo goleador histórico de su selección en Copas del Mundo.

Sin embargo, la zaga deberá elevar su nivel ante Francia, ya que tanto Irak como Senegal lograron marcarle en las dos primeras jornadas.

Senegal se aferra al tercer sitio Copyright: Reuters

Los 'Leones de la Teranga' llegan con dos derrotas consecutivas, pero ocupan el tercer lugar gracias a una mejor diferencia de goles (-3) que Irak (-6).

Para mantener vivas sus opciones de avanzar como uno de los mejores terceros lugares, necesitan vencer a Irak y mejorar su diferencia de goles, además de esperar los resultados de otros sectores.

Si Senegal no logra avanzar, firmaría apenas su segunda eliminación en fase de grupos, tras quedarse fuera en Rusia 2018.

Irak, más cerca de despedirse que de quedarse Copyright: Reuters

Los 'Leones de Mesopotamia' regresaron a una Copa del Mundo después de 40 años de ausencia, pero llegan a la última jornada con un panorama complicado.

Las derrotas ante Noruega y Francia dejaron a los asiáticos sin puntos y con una diferencia de goles de -6.

Para seguir soñando con la clasificación, Irak necesita derrotar a Senegal, mejorar considerablemente su balance goleador y esperar una combinación favorable de resultados en los demás grupos para intentar colarse entre los mejores terceros del torneo.