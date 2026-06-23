¿Francia? A Erling Haaland le tiene sin cuidado

Redacción FOX Deportes

Noruega jugará una ronda de eliminación directa en un Mundial por primera vez en 28 años. Mientras los 'Vikingos' celebran el histórico boleto, Erling Haaland dejó claro que el duelo ante Francia por el liderato del Grupo I no le quita el sueño.

En entrevista postpartido, el delantero aseguró que “no me importa mucho ese encuentro” pues la clasificación a la siguiente fase era el principal objetivo de los noruegos.

Haaland incluso fue más allá al hablar sobre los 'Bleus':

"Seguramente van a ganarnos y seguramente van a ganar el torneo”.

Francia llega al torneo como subcampeona y lidera el Grupo I gracias a una mejor diferencia de goles. El ganador del duelo se quedará con la cima del sector.