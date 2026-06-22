Erling Haaland impulsa a Noruega a los dieciseisavos de final

Karla Villegas Gama

Noruega derrotó 3-2 a Senegal y aseguró su boleto a los dieciseisavos de final tras superar un cierre lleno de tensión en la Jornada 2 del Mundial.

Los 'Vikingos’ generaron varias oportunidades desde el arranque. Martin Ødegaard y Erling Haaland estuvieron cerca de abrir el marcador, pero la falta de contundencia mantuvo el empate durante gran parte de la primera mitad.

La recompensa llegó al minuto 43. Marcus Holmgren Pedersen, quien había ingresado apenas al 11' en lugar del lesionado Julian Ryerson, aprovechó un error del arquero Édouard Mendy para adelantar a los europeos.

HAALAND GOOOAAL to double Norway's advantage! 🇳🇴 pic.twitter.com/a6wPnRRk7E — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

En el complemento apareció la gran figura noruega. Haaland aumentó la ventaja con un zurdazo para firmar su tercer gol en la Copa del Mundo y colocar el 2-0.

Sin embargo, Senegal reaccionó de inmediato. Ismaïla Sarr apareció dentro del área al minuto 53 para descontar y devolverle vida a los 'Leones de la Teranga'.

Cuando mejor jugaban los africanos, Noruega golpeó nuevamente. Una rápida transición permitió que Haaland definiera con autoridad al 58' y completara su doblete para el 3-1.

¡Apúntenle otro doblete a Erling Haaland!

Parecía que el partido estaba sentenciado, pero Senegal todavía tenía algo que decir. Sarr marcó su segundo tanto de la noche al 90+3' para acercar a los africanos, aunque el tiempo ya no les alcanzó para rescatar el empate.

Noruega cerrará la fase de grupos frente a Francia en un duelo que definirá al líder del Grupo I. Ambas selecciones suman seis puntos, aunque los 'Blues' tienen ventaja en la diferencia de goles.