La espectacular celebración de Noruega tras avanzar a dieciseisavos

Karla Villegas Gama

Erling Haaland, Martin Ødegaard y toda la Selección Noruega celebraron su clasificación a la fase de eliminación directa de una manera muy especial: remando junto a sus aficionados.

Tras el silbatazo final de la victoria 3-2 sobre Senegal, resultado que permitió a los 'Vikingos’ volver a una ronda eliminatoria mundialista por primera vez en 28 años, los jugadores se acercaron a la tribuna ocupada por sus seguidores para festejar juntos.

Ødegaard tomó uno de los tambores de la afición, mientras el resto del plantel y el cuerpo técnico se sentaban sobre el césped para ejecutar el tradicional 'Remo Vikingo'.

La peculiar celebración se ha convertido en una de las señas de identidad de Noruega. Los aficionados simulan sostener remos y se balancean hacia adelante y hacia atrás al ritmo de un cántico que evoca las antiguas expediciones de los guerreros nórdicos.