Publicación: martes 23 de junio de 2026

EFE

Didier Deschamps se perderá el duelo contra Noruega

El seleccionador francés regresó a su país por la muerte de su madre.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, regresará a su país por el fallecimiento de su madre, no estará al frente los 'Bleus' en los próximos días y dejará que Guy Stéphan, su segundo entrenador, se haga cargo del equipo de forma interina para el partido del viernes del Mundial contra Noruega en Foxborough.

Así lo informa mediante un comunicado la Federación Francesa (FFF), que indica que Deschamps "ha tenido el dolor, este martes por la mañana, de conocer el fallecimiento de su madre".

"No podrá dirigir los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia, ni podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido del Grupo I", precisa la FFF, que agrega que el seleccionador "regresará a Francia para asistir al funeral".

Lo que nadie quería ver: el primer partido suspendido del Mundial

El partido estaba por reanudarse, pero una amenaza de tormenta eléctrica lo impidió.
Los jugadores estaban por regresar a la cancha tras el descanso.
Los aficionados buscaron resguardo.
Los jugadores regresaron a los vestidores.
Los asistentes se enfundaron en impermeables.
Algunos intentaron permanecer en sus lugares.
Las autoridades pidieron que se retiraran y poco a poco lo hicieron.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS