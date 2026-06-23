Didier Deschamps se perderá el duelo contra Noruega

EFE

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, regresará a su país por el fallecimiento de su madre, no estará al frente los 'Bleus' en los próximos días y dejará que Guy Stéphan, su segundo entrenador, se haga cargo del equipo de forma interina para el partido del viernes del Mundial contra Noruega en Foxborough.

Así lo informa mediante un comunicado la Federación Francesa (FFF), que indica que Deschamps "ha tenido el dolor, este martes por la mañana, de conocer el fallecimiento de su madre".

"No podrá dirigir los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia, ni podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido del Grupo I", precisa la FFF, que agrega que el seleccionador "regresará a Francia para asistir al funeral".