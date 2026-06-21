Contra Irak, Francia debe clasificarse: Didier Deschamps

EFE

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este domingo en la previa del partido ante Irak que el único objetivo del equipo es clasificarse para la siguiente ronda.

"El objetivo es ganar y clasificarnos", dijo Deschamps durante una rueda de prensa en Philadelphia, escenario del partido de este lunes.

El técnico galo dejó abierta la posibilidad de introducir cambios en el once con respecto al que alineó en el estreno frente a Senegal, aunque negó que respondan a la mala primera parte completada ante el conjunto africano.

El técnico de Francia lo acepta: su selección no es la gran favorita en el Mundial Didier Deschamps prefiere alejar las presiones sobre su equipo

"Los once titulares no pueden empezar en todos los partidos. No se trata de quitarle el puesto a uno para dárselo a otro. Estoy convencido de que, en mi equipo, al menos 20 futbolistas tienen nivel para ser titulares, pero solo puedo alinear a once en cada encuentro", dijo Deschamps.

"Después nos espera otro partido contra Noruega, que también será importante, aunque quizá no tanto como el de mañana. Solo tendremos cuatro días de descanso, que no son lo mismo que seis para recuperarse", añadió.

Kylian Mbappé, feliz tras su gran debut mundialista El delantero francés se despachó con un doblete en la victoria sobre Senegal

Deschamps también se refirió a España, una de las grandes favoritas al título junto con la misma Francia y Argentina, después de que este sábado goleara por 4-0 a Arabia Saudita.

"¿Lamine Yamal? Cuando está en la cancha no hay duda de que España es más fuerte. Este jugador puede marcar la diferencia", dijo el técnico galo.