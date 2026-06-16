Que nadie dude de Francia: demostró en media hora por qué es favorita

Karla Villegas Gama

Francia sobrevivió a su peor primer tiempo en una Copa del Mundo en siete décadas, reaccionó con autoridad tras el descanso y derrotó 3-1 a Senegal en su debut dentro del Grupo I del Mundial 2026.

El arranque de los ‘Bleus’ estuvo muy lejos de lo esperado y apenas consiguió hacer un disparo en los primeros 45 minutos del partido.

Senegal se mantuvo sólido en la defensa, compacto en todas sus líneas e incluso tuvo las dos llegadas más claras del primer tiempo.

Pero a Francia nunca hay que descartarla y para muestra, el complemento del partido.

¡Juegue! El VAR le niega un penal a Kylian Mbappé

Al minuto 59, Sadio Mané se barrió dentro del área para evitar una llegada de Kylian Mbappé, quien pedía la pena máxima; el árbitro negó la falta y tras revisarlo en el VAR confirmó su decisión.

Los galos mantuvieron la presión y al 66’ rindió frutos. Michael Olise filtró un balón para Kylian Mbappé, quien definió de derecha para romper el empate sin goles.

Didier Deschamps hizo ajustes a su alineación, buscando ampliar la ventaja de su equipo, pero Nicolas Jackson metió en aprietos al rival con un disparo que terminó al fondo de las redes, aunque estaba en fuera de juego y el tanto fue invalidado.

Francia borró su peor primer tiempo en 70 años con un golazo

El aviso despertó a los galos, que retomaron el control casi de inmediato.

Adrien Rabiot encontró a Bradley Barcola con un pase largo desde la media cancha y el delantero del Paris Saint-Germain no falló: recibió el esférico, esperó la salida del arquero y sacó una vaselina para poner el 2-0 al 82’.

Cuando parecía que habría más de los franceses, apareció Ibrahim Mbaye para acortar distancias en el agregado, con un disparo que contó con la colaboración involuntaria de Mike Maignan, quien calculó mal la trayectoria del balón.

What a goal for Senegal to pull one back against France in stoppage time! 🇸🇳 pic.twitter.com/ahZnPKSlNv — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Antes del silbatazo final Mbappé recibió el balón en los linderos del área y sacó un disparo de larga distancia, dejando sin posibilidades al portero y anotándose su segundo gol del encuentro y el 3-1 definitivo.

Con el doblete, Mbappé llegó a 14 goles en Copas del Mundo e igualó a Gerd Müller en el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores. Solo Miroslav Klose permanece por delante del capitán francés, con 16 anotaciones.