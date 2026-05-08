El cambio de reglas de la FIFA beneficiará a Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo

EFE

El zaguero argentino Nicolás Otamendi y el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo podrán jugar en el debut de sus respectivas selecciones en el Mundial 2026, tras un cambio reglamentario de la FIFA, que decidió este viernes dejar sin efecto el cumplimiento durante la cita mundialista de suspensiones por expulsiones durante las pasadas clasificatorias.

Según una resolución de la FIFA replicada por la Asociación del Futbol Argentino (AFA) "no se trasladarán a la fase final tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas".

El texto especificó que esta decisión solo aplicará en los casos en que las expulsiones hayan sido "por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza".

Francia escaló al primer lugar del Ranking FIFA; México sigue fuera del 'Top 10'

Este cambio reglamentario fue aprobado por el Buró del Consejo de la FIFA y aún debe ser ratificado en el Consejo de la FIFA en su próxima sesión.

Esta medida se da poco después de que la AFA solicitara a la FIFA una amnistía para Otamendi, que al igual que Caicedo fue expulsado durante el choque entre Argentina y Ecuador del pasado 9 de septiembre en Guayaquil por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, que culminó en triunfo por 1-0 del conjunto local.

Otamendi, jugador del Benfica, recibió una roja directa por evitar una ocasión manifiesta de gol y Caicedo, que se desempeña en el Chelsea, por dos tarjetas amarillas.

Locura en Argentina para ver... ¿el último partido de Lionel Messi?

Argentina integra el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el próximo 16 de junio ante el conjunto africano, partido para el cual está en duda otro zaguero de la 'Albiceleste', Cristian 'Cuti' Romero, que se recupera de una lesión sufrida en abril pasado y llegaría con lo justo.

Ecuador, por su parte, integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, y su debut será el 14 de junio ante los marfileños.